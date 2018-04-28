◇野球＝関西学生 春季リーグ戦第４節１回戦（２８日・南港中央球場）

〈関学大４―１京大〉

関学大が六回、５番姫野（４年）の２点三塁打などで一挙４点を奪う逆転勝利で、今季リーグ戦初白星を手にした。先発の藤井（４年）も１１奪三振と好投し、一失点完投勝利を挙げた。京大は失策が重なり敗戦を喫した。

京大鈴木（４年）のソロ本塁打で先制を奪われ、序盤、５回２安打と低調だった関学打線。動きがあったのは先頭、赤川（４年）が相手の失策で出塁した６回。続けて２番中西（４年）、３番小越（４年）が適時打を放ち同点に追いつくと、さらに一死２、３塁の好機で５番姫野。走者一掃となる適時三塁打を放ち３点を追加。逆転に成功した関学大は終盤も、先発藤井が粘りの投球で京大打線を抑え、今季初勝利を挙げた。

京大は藤原（３年）が７安打１１奪三振、１４０球完投を見せるも失策が重なり、悔しい敗戦を喫した。【守友春菜】

関学大

０００ ００４ ０００＝４

０００ １００ ０００＝１

京大

【学】〇藤井―長野

【京】●藤原―大上

▽本塁打＝鈴木一（京）

▽三塁打＝姫野（学）

▽二塁打＝中西（学）、西（京）